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大埔掃黃 逮18內地女
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】大埔區警員聯同入境事務處人員，於本周一（24日）下午約2時展開代號為「火石」的掃黃行動。
行動中，人員拘捕18名內地女子（29至51歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被帶走調查，稍後將交由入境處跟進。
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