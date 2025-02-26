大埔掃黃 逮18內地女

【本報訊】大埔區警員聯同入境事務處人員，於本周一（24日）下午約2時展開代號為「火石」的掃黃行動。

行動中，人員拘捕18名內地女子（29至51歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被帶走調查，稍後將交由入境處跟進。