偷運值4.3億可卡因 混橙汁掩飾終穿崩

私宅闢倉被搗 2青年「搵快錢」毀前途 執法部門根據線報，得悉有販毒集團從南美偷運大批「有料」急凍橙汁冰來港，並安排物流公司和運輸公司，把毒品運送到葵涌工廈單位分拆，再轉送至將軍澳一私人住宅單位儲存及分銷。至本周日，警員突擊搜查該將軍澳住宅單位，共檢獲520公斤懷疑可卡因，總值高達4.3億元，並當場拘捕兩名無業青年。據悉，被捕人為「搵快錢」甘當毒販跑腿，分別負責看倉和派貨，惟他們最終分毫未收，更因涉嫌「販毒」而前途盡毀。

執法部門早前經調查後，於本周日下午在將軍澳區展開反毒品行動。行動中，警員在石角路一私人住宅大廈，截查兩名剛步出單位的男子，並在其中一人身上的斜孭袋內，檢獲一包約重兩公斤的懷疑可卡因。警員其後把二人押返該個由他們租用的單位搜查，再檢獲259包同樣包裝的懷疑可卡因，共重約518公斤。案中檢獲的毒品總值超過4.3億元。該兩名分別姓黃（22歲）及姓張（23歲）男子涉嫌「販毒」被捕，已被扣留調查，稍後將各被暫控「販運危險藥物」罪，案件將於今日在觀塘裁判法院提堂。

南美經海路抵港 存將軍澳 初步調查顯示，涉案可卡因由南美經海路貨運形式偷運至本港，販毒集團透過正當物流公司，先把毒品運送至葵涌租用的工廈單位拆貨。過程中，集團成員會把混入逾1,500箱急凍橙汁冰內的毒品取出，經重新包裝後，再交由運輸公司將之轉送往私隱度高的將軍澳住宅單位，而該單位則在大約半個月前被闢作毒品儲存及分銷中心。

據悉，兩名被捕男子報稱無業，他們屬朋友關係，沒有黑幫背景。根據調查，二人是因為貪圖「搵快錢」，而被販毒集團以大約8萬至10萬元的報酬招攬販毒，分別擔當「倉主」及「派送」等高風險角色。惟他們被捕後，集團將之棄如敝履，未有兌現支付報酬的承諾。

調查人員表示，販毒集團不惜工本，把毒品分散混入正常貨品當中，再透過不同的物流公司及運輸公司，不停轉換位置，目的為掩人耳目，增加執法人員的追查難度。執法部門相信，行動已從源頭堵截毒品流入市面，將會繼續追查其來源及銷售網絡。