紅隧冧石屎砸Tesla

【本報訊】昨日下午1時許，一輛Tesla電動車沿紅磡海底隧道往灣仔方向行駛，期間管道內一幅50厘米乘50厘米石屎剝落，擊中電動車車頂及車頭。姓黃女司機駕車駛出管道後，隨即報案求助，事件中無人受傷，案件列作「墮物毀車」處理。

受事故影響，海底隧道往港島方向的管道快線一度封閉，以便進行緊急維修，導致過海車輛大排長龍。至下午約2時半，上述管道快線解封，車龍始漸漸消散。

鬼面罩毀爛 司機斥維修不足 據了解，電動車甫駛入管道，快線即有一塊石屎墮下，擊中車頂後再滑下，並砸開車頭鬼面罩。據知車主需循民事索償毀車損失，女司機批評事故明顯是疏於維修釀成，她又指車上還有其他乘客，事發時恐怕石屎會傷及她們。

路政署回覆傳媒查詢，指昨午約1時接獲報告，事發後派員到場視察。經初步調查，發現紅隧九龍入口快線的其中一條橫樑的保護塗層及混凝土剝落，體積約長25厘米、闊35厘米、厚4厘米。橫樑整體結構安全未有受到影響，其他位置亦沒有潛在保護塗層及混凝土剝落的迹象，紅隧往港島方向管道的快線遂於下午約2時半重開。