撞斃過路翁 小巴司機揭涉毒後開工

年近七旬小巴男司機，前晚疑「take嘢」後開工，結果專線小巴途經火炭期間，懷疑收掣不及撞倒一名過路八旬翁。事主頭部重創昏迷，經送院搶救逾兩小時後，最後傷重不治。執法部門經初步調查後，以涉嫌「毒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」兩宗罪，拘捕小巴司機。另在昨日凌晨，一輛私家車駛經荃錦公路一上斜彎位，懷疑失控撞山後反彈路中，繼而四輪朝天橫亘路中，司機受傷需送院治理。

命喪輪下老翁姓溫（82歲），生前與妻子及孫兒同住，寓所距離事發現場穗禾路近麗禾里僅幾十米。據悉，溫翁行動不便，外出時需以拐杖輔助，平時晚上罕見他離家外出。附近街坊表示，涉事的專線小巴路線，大部分司機俱年齡較大，據知夜更司機開工時間為下午2時半至深夜11時半，薪金約650元。

前日傍晚6時許，溫翁在穗禾路與麗禾里交界對開橫過馬路，適時一輛69K專線小巴沿穗禾路上斜駛至，司機懷疑收掣不及，小巴撞倒溫翁，他倒地頭部重創流血，當場陷入昏迷。救護員接報趕至，即場替溫翁急救並由救護車急送沙田威爾斯親王醫院搶救，惜至晚上9時08分被證實傷重不治。

警員圍封現場調查，並替小巴司機進行酒精及藥物測試，發現他未能通過快速口腔液測試。經進一步調查後，以涉嫌「毒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕該名姓李（69歲）小巴司機，並把他帶走扣留調查。

另有私家車失控 的士飛馳斷正 另外，昨日凌晨零時許，一輛私家車沿大帽山荃錦公路往荃灣方向行駛，當駛至一上斜彎位時，車輛懷疑失控，先撞路邊石壁再反彈路中，四輪朝天橫亘路中。車上姓李（25歲）男司機腰及臉受傷，需由救護車送院治理。

據悉，救援人員及警員在場處理事件期間，一輛的士疑疾馳而至，幸好及時煞停始未有撞到救援人員。在場警員隨即上前截查，其後帶走司機及拖走的士調查。