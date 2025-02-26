醫健：健康在您手：食藥要戒口嗎？

日常生活中，食物與藥物的相互作用常常被忽略，其實服藥時有不少飲食禁忌，若沒有戒口，就有機會產生副作用，致藥效減弱，甚至有損健康。大家服藥時應留意以下4類食物及飲品:

1. 西柚

西柚會抑制肝臟中某種酶的活性，使身體難以代謝藥物，故不宜與部分降血壓藥、他汀類或抗焦慮藥一同服用，體內藥物濃度過高，更會引起毒性反應，可能導致肌肉疼痛或肝臟損傷。患者服藥時需注意用藥指示，若有註明避免吃西柚，則不應同時食用。

2. 綠葉蔬菜

菠菜和羽衣甘藍等綠葉蔬菜含有豐富維生素K，可促進血液凝固。長期服用華法林（Warfarin）等抗凝血劑的患者，需保持穩定的維他命K攝取量。若大量攝取綠葉蔬菜，會減弱抗凝血劑的效果，增加形成血栓的風險。因此建議患者維持平時食用蔬菜的分量，遵從醫生指示服用藥物。

3. 乳製品或鈣補充劑

乳製品的鈣質會干擾多西環素（Doxycycline）或環丙沙星（Ciprofloxacin）等抗生素的吸收，降低藥物的療效。建議服用抗生素前後兩小時，都不應進食乳製品、鈣補充劑或具豐富鈣質的食物。

4. 酒精

酒精與大部分藥物的相沖反應最為明顯，所以服用任何藥物，特別是鎮靜劑、抗抑鬱藥和抗生素，都應避免飲酒。如同時服用酒精及鎮靜劑，會抑制中樞神經系統的效能，嚴重會引致呼吸困難。另外，若與用作止痛退燒的撲熱息痛（Paracetamol）共服，更有可能引致肝臟損傷。

食物與藥物之間的相互作用不容忽視，服用任何藥物時，都應諮詢醫生或藥劑師，了解飲食禁忌，確保藥物發揮最佳療效。有需要的市民可到各地區的康健中心登記成為會員，約見藥劑師進行免費藥物諮詢。

深水埗地區康健中心註冊藥劑師 梁柏業

深水埗地區康健中心