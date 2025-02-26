競委會：挺立法規管網約車 助與的士公平競爭

【本報訊】政府將於今年內提出規管網約車平台的框架，競爭事務委員會主席陳家殷表示，支持立法規管網約車，令的士及網約車有公平競爭。競委會將根據法定職能，就有關競爭議題向政府提供政策分析及建議，大原則是有競爭才有進步，相信在競爭下可提升服務效率及鼓勵創新。

提升服務效率質素體驗 陳家殷表示，競委會自2019年以來，不單止一次建議透過規管，讓的士及網約車有公平競爭。他提到，自己在深圳以至其他內地城市都有使用不同的網約車平台，留意到因有競爭的存在，令當地網約車及的士的效率、服務質素及乘搭體驗等愈來愈好。他相信有競爭才會令讓消費者得益，若有良好規管亦可保障業界、的士司機及持牌網約車司機。

對於內地當局立案調查Google是否違反反壟斷法，陳表示競委會有專責隊伍，監察及留意內地及國際就反競爭議題的執法情況，若發現有公司濫用市場權勢，違反競爭條例，有證據下將進行調查。

競爭事務審裁處去年共審結4宗案件，未提交審裁署的案件不少涉及大廈維修圍標，部分與廉政公署合作。被問到會否擔心當局在財赤下削減支持，陳表示不擔心，認為除了當局表示支持競委會工作，競委會的訴訟基金亦有健康財務狀況。

陳家殷