屯門滿田邨延誤入伙 房署：精進建築欠薪所致

【本報訊】原定2024年竣工入伙的屯門滿田邨，因工程延誤須延至今年第一季入伙。房屋署解釋，此項目的總承建商精進建築有限公司，於2022年9月涉及一宗致命工業意外，以致滿田邨的工程項目需全面停止地盤天秤運作，以進行檢測，再加上惡劣天氣及受疫情影響。2022年又因物料及勞工供應受阻，影響滿田邨施工進度，該項目的完工期已調整至2024/25年度。

地盤施工人數不足 房屋署近日回應屯門區議會表示，2024年第4季起，總承建商曾出現工人被拖欠薪金的事件，導致地盤施工人數不足，工程出現延誤。房屋署持續督促對方採取積極措施解決。目前滿田邨暫未有預派的安排，而入伙紙將於滿田邨落成後3個月內發出，隨即會替獲編配的租戶辦理入伙手續。

根據規劃，滿田邨會提供約1,000個公屋單位，以及4層社區健康中心和一層長者宿位，屆時將於滿田邨落成後分別交由醫院管理局和社會福利署管理。醫管局則指，會繼續與房屋署保持溝通，並視乎屯門第29區西公營房屋發展計劃工程進度，按既定程序驗收設施，以期社區健康中心循序漸進分階段投入服務。