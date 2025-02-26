港迪士尼去年賺逾8億 入場人次770萬同破紀錄

【本報訊】香港迪士尼樂園度假區昨公布2024財政年度業績及度假區最新發展，去年錄得創紀錄淨利潤8.38億元，EBITDA （稅息折舊及攤銷前利潤）和收入同創紀錄，前者增長14億元至23億元，收入按年增長54%至88億元。而訪客人均消費增長28%，總入場人次也錄得770萬，同樣破最高紀錄。樂園今年踏入20周年，將在6月開展相關活動。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，樂園創開幕以來最佳業務表現，總入場人次錄得歷史新高的770萬，主要受惠於內地和其他市場訪客增長。年內酒店使用率88%，整體入住率上升至73%。業務表現為現金流帶來改善，度假區的現金及現金等價物增長28%，讓樂園加快償還貸款及投資。其後將新增一項Pixar主題的娛樂體驗，由香港迪士尼全額自資。

已償還逾六成貸款 樂園未有動用由華特迪士尼其一附屬公司提供的周轉信貸，並已於2024財政年度第一季全數償還餘額。另外，樂園亦開始償還由港府和華特迪士尼提供的貸款。截至2025財政年度第一季，樂園已償還超過六成的貸款。受惠於樂園收入增長，樂園約9,000名員工獲加薪3.6至5%，同時發放1.8至2.4個月不等的花紅，由今年1月1日起生效。