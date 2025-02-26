體育園開幕禮門票高價放售 涉企圖詐騙拘3黃牛

啟德體育園開幕禮將於周六（3月1日）舉行，8,500張門票公開發售約半小時售罄，但網上隨即有人高價放售門票。執法部門經調查後，於前日以涉嫌「企圖詐騙」拘捕3名男女，包括一名16歲學生，而其中兩人並無持有門票電子換領券。不過，本報留意到仍有人在二手平台以1,500元放售一張門票，但大部分拍賣已消失。

原價10元的體育園開幕禮門票在售罄後，網上二手交易平台隨即懷疑有「黃牛」出沒，文化體育及旅遊局早前已報案處理。執法部門昨表示，在上周五（21日）接報，有不法分子在網上平台以高價出售開幕禮門票，每張介乎100元至2,000元。經調查後，部門於昨晚以涉嫌「企圖詐騙」拘捕一男兩女，年齡介乎16歲至33歲，報稱學生及化妝師，獲准保釋候查。

其中兩人根本未持換領券 是次公開發售的並非入場門票，而是實名購買的換領券，購票者需在明日至周六到體育園體藝館換領入場門票，並需出示身份證明文件核對身份。但調查人員指被捕人士中，其中兩人根本未持有換領券，其餘一人雖然持有換領券，但未知能否成功兌換。人員亦在3人的手機內尋獲轉售門票平台的資料，但無迹象顯示他們是有組織犯案，亦相信他們未成功出售「門票」。

體育專員蔡健斌提到，市民換到門票後可轉贈予家人及朋友，但不允許以高價轉售。執法人員則說在具名登記下，以高於原價出售門票可能違反「欺詐」罪，一經定罪可被判處監禁14年；出售不存在或虛假門票可能觸犯「以欺騙手段取得財產」罪，最高可被判監禁10年。

至於一般以高於原價出售的門票，則有可能違反《公眾娛樂場所條例》「對未獲授權而售賣門票的限制」，可被罰款2,000元。不過，根據相關部門紀錄，2022年至去年第二季沒有人因此被定罪。

網上相關拍賣大部分消失 另一方面，本報記者分別在昨午約5時半及晚上約7時半嘗試在網上二手交易平台搜尋「啟德體育園開幕禮、體育園開幕禮」等字眼，發現大部分的拍賣或徵求門票已經消失，僅剩一個貼文稱以1,500元放售一張聲稱前排座位的門票。

議員鄭泳舜表示支持執法，料能對相似行為起阻嚇作用，又指假冒門票和售賣黃牛票的風氣不可以助長，啟德體育園距正式開幕尚有數天，不排除相關不法行為可能繼續發生，期望部門迅速堵截。