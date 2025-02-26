台灣研收緊港澳人士移居準則

【本報綜合報道】港澳人士赴台居留與定居，台灣方面有聲音指，港澳人士的部分規定較其他外籍人士寬鬆。在《港區國安法》通過後，台灣有學者建議將港澳與外籍人士的規範一致化。台灣陸委會前日強調，會在維護安全前提下審慎研議相關法規。

陸委會表示，為防範北京利用大陸人轉換為港澳居民赴台居留、定居，對台灣社會進行滲透、干擾等行為，內政部已於2020年修正《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》，對於原為大陸人、現任或曾任職大陸黨政軍者的港澳居民申請來台居留、定居，須經跨部會聯審，且得不予許可，以加強安全查核，維護安全。陸委會指出，《港區國安法》通過以來，確實有很多人對於港人居留定居條件是否寬鬆感到疑慮，政府會檢討相關法制，將持續收集意見，在維護安全的前提及整體資源合理運用下審慎研議，並先與各界充分諮詢與溝通，凝聚社會最大共識。

當地學者倡與其他地區睇齊 中央警察大學助理教授王智盛受訪指，過去制訂港澳條例的時空背景已跟現在大不相同，現在情勢變遷有安全憂慮，而寬鬆的政策方向可能給予港澳人士過度期待，同時令其他國家的人覺得政策不一致，既然有這麼多過去設計這項制度時沒有的複雜原因，因此應該配合現在實際情形通盤檢討。