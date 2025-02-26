前區議員涉非禮員工案 庭上爭議屏風擺設位置

【本報訊】大埔區前區議員陳振哲被指於2022年至2023年間兩度非禮前女員工，因而被控兩項非禮罪，案件昨在粉嶺裁判法院再訊。被告否認兩項控罪，裁判官初步暫定案件於5月21日開審。控方為事主申請在屏風後作供，以遮擋被告及公眾視線，惟辯方要求讓被告看到事主，裁判官將於5月2日開庭處理相關爭議。

被告陳振哲（51歲）被控兩項非禮罪。控罪指被告於2022年5月在新界大埔康仁街某單位猥褻侵犯女子Ｘ，及於2023年6月某日在香港猥褻侵犯Ｘ。

押後5‧2處理

被告昨否認兩罪，控方表示將傳召3名證人，包括事主及兩名市民證人。控方亦替事主申請在屏風後作供，以遮擋公眾及被告視線，並申請讓事主以特別通道出入法庭。辯方表示同意讓事主以特別通道出入法庭，並同意以屏風遮擋公眾，惟反對遮擋被告視線，並要求讓被告可看到事主。裁判官最終決定就相關爭議押後至5月2日再處理。案件編號：FLCC 2010/2024