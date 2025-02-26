服刑時將投訴表格交律師帶走 鄒家成就定罪上訴 高院押後判

被告 鄒家成

【本報訊】因涉及泛民初選案正服刑的鄒家成，於2023年5月涉嫌未獲相關部門許可下，將投訴表格交給其女律師，以代為轉交申訴專員公署，對方隨後把文件攜離荔枝角收押所。鄒及女律師其後同被控一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪，兩人否認控罪，經審訊後被裁定罪成，鄒家成被判入獄3天，女律師則罰款1,800元。兩人不服定罪及刑罰向高院提出上訴，高院昨開庭處理該上訴，法官聽取陳詞後押後至3個月內宣判。

兩名被告分別是鄒家成（27歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師）。他們被控於或約於2023年5月2日，在香港，將未經授權物品攜離監獄，即一份文件。上訴方指，根據《監獄規則》的條文署方必須准許鄒家成交出投訴表格，並指如投訴表格是須批准事項會清楚列明，因此指鄒家成交出投訴表格時屬已獲授權，毋須額外保安檢查。律政司一方則反駁指根據條例，在懲教人員准許之前，鄒家成須先通知懲教人員，然後懲教人員有權檢查再准許發信，而鄒沒有通知懲教人員便交予第三者，屬未經授權。

多案纏身 暴動顛覆政權判監 鄒家成除本案外，亦分別就另外兩宗案件而被判刑且正在服刑。就參與2020年立法會初選案中，鄒家成作為「墨落無悔」聲明發起人之一，經審訊後被裁定串謀顛覆國家政權罪成，判監7年9個月；鄒另涉7‧1立法會暴動案，他承認暴動罪，被判監61個月15天。案件編號：HCMA 350/2024