近40 %港大生未做防騙問卷 被拒進出智華館圖書館一天

【本報訊】大學生遇詐騙案急增。香港大學上月中旬向全校學生發出電郵，指近期陸續有港大學生成為詐騙案受害人，要求學生填寫防詐騙網上測驗的選擇題問卷，否則無法進入圖書館和學習空間。香港大學學生會學苑昨在社交平台指出，逾60%學生已完成問卷，未如期完成問卷的學生則被拒進出智華館及圖書館一日。

有學生無法通過閘機 港大學生發展及資源中心在上月16日向全校學生發電郵，指全校本科生及研究生均須於本月17日前完成共有35條選擇題的防詐騙網上測驗，並最少答對其中30題，方可持續通行智華館及圖書館；又指學生若未通過測驗，則每次登入Moodle（線上學習系統時）都會有彈出訊息提示。

後來校方把截止日期延至前日，且再發電郵提醒學生需完成測驗，否則將由昨晨8時至今早8時被禁止進出智華館及圖書館。學苑指暫禁措施昨晨生效，有同學被拒於閘機外。

學苑續指，截至昨日上午，60.7%的學生已完成測驗，並引述校方的電郵，指暫禁措施旨在確保各人為防止詐騙負集體責任。至於被禁止進入智華館和圖書館的學生，會否同時被禁止使用圖書館網上資源，學苑指校方未有回覆。