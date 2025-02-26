逾7成職專生畢業3個月內獲聘 工會促推職學雙軌制 從初中認識

【本報訊】不少香港學生擔心「畢業即失業」。有工會昨日發布「職專教育」問卷調查結果，發現超過七成受訪職專教育學生表示畢業不超過3個月就找到第一份工作，亦有超過七成人從事的工作與其課程所學有關。

工會認為，調查結果反映職專教育有助促進就業，減少人力供求錯配，促請政府完善本地職專教育，包括推行「職學雙軌制」、加強生涯規劃教育，以及將香港中學文憑試（DSE）中乙類應用學習科目的最高成績提高一級至5級，以吸引更多學生修讀以職涯為導向的應用學習科。

工聯會職業訓練及促進就業委員會去年10月至12月進行問卷調查，成功訪問120名職專教育學生，發現有72.2%受訪者表示畢業後3個月內成功就業，有72.2%學生畢業後從事的工作與其課程所學相關。另外，有91.6%受訪者支持於初中加強生涯規劃教育，有87.5％支持將職專教育文憑（高中）恒常化，並有82.5%受訪學生支持設立銜接學士學位的職專學位，並優先取錄高級文憑學生。

工聯會副會長、職訓就業委主任陳鄧源指，是次問卷調查中，反映年輕人認同職專教育應與傳統教育雙軌並行，亦顯示他們渴望更早及更有系統地接觸職專教育。他認為當局有需要增加初中學生接觸相關活動的機會，讓中學生了解不同行業的工作性質及前景。

議員倡加強職涯導向教育 議員梁子穎認為，政府需要加強初中課程的職業教育探索及規劃，並增加更多以職涯為導向作核心的應用學習科目，同時允許學生於DSE中最高獲得5級成績，而非原本的4級，以加強應用學習科目的認受性，鼓勵更多學生選擇修讀。