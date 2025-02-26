去年71教師被釘牌 59涉違法行為

【本報訊】去年有71名教師被釘牌，根據教育局昨日向當局遞交的補充資料，其中59宗屬違法個案，另有12宗為專業失德個案，當中8名教師與學生有超越師生關係的交往，4名教師則涉及其他失德行為，例如與學生有不恰當的身體接觸、在校內觀看及下載色情資訊等。

教育局早前表示，去年教師被釘牌較前年的47宗大增24宗，另因違反專業操守而被教育局發「譴責信」或「書面警告」的個案亦較2023年大增，譴責信個案數字由13宗增加至38宗，書面警告則由69宗增加至149宗。教育局解釋個案主要是當局為所有註冊教師每3年進行一次刑事紀錄查核時所發現，絕大部分個案的涉事教師已離開教學行列，若涉及嚴重的違法行為或違反專業操守，為保障學童的福祉都會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。