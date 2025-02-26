與前妻擁物業 遭令遷出公屋 退休老差骨申司法覆核

【本報訊】在警隊任職33年的「老差骨」，於退休後申請入住葵涌石籬二邨公屋單位獲批，至去年房署抽查，發覺他在1989年曾跟前妻在黃大仙買樓，並擁有一半業權，遂着令他遷出。這名前警員不服該決定，向房署上訴委員會上訴，卻遭駁回，他不服並於上周五（21日）向高院申司法覆核許可。他在申請書指離婚後已把黃大仙單位轉讓予前妻，惟對方沒完成轉讓物業程序；強調沒擁有物業實質權益，要求法庭撤銷上訴委員會的決定。

申請人是林江石，居於葵涌石籬二邨石禧樓一單位，擬答辯人是上訴委員會（房屋）。申請書指，申請人現年66歲，於1980年加入警隊，2014年3月退休，並搬離警察宿舍，申請4人公共房屋。2017年6月，他獲分配石籬二邨單位。政府於2023年收緊富戶政策，申請人則於同年10月再簽署「居住情況及擁有香港住宅物業詳情申報表」。

據申請書指，2024年5月，房屋署經抽查後，指稱申請人在1989年曾跟另一人以聯權擁有的方式，購買九龍竹園翠鳳街翠鳳樓一單位，申請人擁一半業權。申請人在警誡下解釋，上述單位是他跟當時的妻子所買。兩人於1996年離婚，據法庭判決，單位完全轉讓予前妻。申請人曾多次要求前妻完成轉讓物業程序，惟她持續無視。同年7月，房署向申請人發出遷出通知書，申請人就決定提上訴，遭上訴委員會駁回。

聲稱無實質權益 申請書續指，雖然轉讓程序沒有執行，惟自1996年跟前妻離婚後，申請人便再沒擁有物業的實質權益。申請方提出多項司法覆核理據，指上訴委員會的決定不合法，誤解或誤用房署政策；剝奪申請人租住公共房屋的權利，屬不合理及或違憲；上訴委員會沒有給予充分理由駁回上訴，涉程序不當。案件編號：HCAL 479/2025