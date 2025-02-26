相思灣村村霸黃子洋堂兄 串謀套丁踎監3個月

官強調屬貴重權利 判囚最合理 西貢相思灣村有居民涉「套丁」被起訴，據悉被告為「村霸」黃子洋的堂兄。廉政公署早前落案起訴一名小型屋宇（丁屋）申請人，控告他涉串謀一名發展商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢興建丁屋的建屋牌照。他早前承認一項串謀欺詐罪，昨在觀塘裁判法院被署理主任裁判官梁嘉琪判入獄3個月。梁官強調「丁權」屬貴重權利，判監是唯一合適判罰。

50歲被告黃詠康，控罪書上報稱任職司機。他是西貢相思灣村原居民，據了解為「村霸」黃子洋的堂兄。他承認一項串謀詐騙罪。辯方昨進一步求情指，被告角色被動，而且若非他坦白認罪，相信控方難以舉證。辯方指被告由認罪至昨日計，已還押約18日，對被告來說是震撼的經歷。考慮到案發距今多年，辯方希望法庭判處緩刑。控方確認，很大程度依賴被告的招認來檢控。

與發展商作虛假陳述 裁判官判刑時指，「丁權」屬貴重權利，涉及香港的寶貴土地資源。被告與另一人串謀犯案，加重嚴重性，唯一合適判罰是即時監禁。裁判官以6個月監禁為量刑起點，因認罪減刑至4個月，另因控方很大程度依賴被告招認檢控，及案發距今多年，額外減刑一個月，總刑期為監禁3個月。

根據新界小型屋宇政策（丁屋政策），每名年滿18歲的男性新界原居民皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，但有關「丁權」不可轉讓。據案情透露，被告是西貢相思灣村原居民，他於1998年9月向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，先後向該署遞交多份文件及與該署人員會面。在申請興建丁屋的過程中，被告與發展商鍾鏡華串謀向地政總署作出虛假陳述，詐騙地政總署於2018年批准他興建丁屋。

案情續指，被告訛稱他是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，無意亦從來沒有將「丁權」售予其他人士或發展商，而他亦從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理其土地地段或相關權益。廉署早前接獲涉及「套丁」的貪污投訴，調查後發現被告與鍾達成協議，被告行使「丁權」，而鍾為他建屋，丁屋完成興建後，被告可獲分其中一層單位，其餘兩層單位的業權則屬鍾。涉案丁屋於2021年落成。案件編號：KTCC 2126/2024