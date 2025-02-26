內地高才資金離境難 冀寬限額助到港

【本報訊】《財政預算案》今日出爐，各界關注政府會否再推振興樓市措施，有政黨指，本港缺乏人力，近年推出多項措施搶人才，但內地人才即使來港，亦因為國家外匯管制而難以將資金帶到香港，置業及生活都遇到障礙，建議當局向內地要求放寬來港人才的資金離境限制，如設立一個為特定人士而設的離境資金限額，若規模只是1,000億至1,500億元，對國家的金融穩定沒有影響。

外匯管制 年限兌5萬美元外幣 有關建議認為，去年首10個月，本港的各項人才入境計劃共收到近18萬宗申請，近12萬宗獲批，其中「高端人才通行證計劃」、「優秀人才入境計劃」以及「輸入內地人才計劃」下，有65,079人獲批，當中內地居民佔63,117人，佔整體97%。然而，內地一向有外匯管理規定，每人每年可兌換相當於5萬美元（約39萬港元）的外幣，這個限制令部分希望在港安居樂業的人才無法籌措資金。

政黨指，當局應向內地爭取一個特定的資金流通安排，讓獲批人才計劃的內地居民可以將適量資金帶到香港置業，有關方案更可雙向進行，港人亦可循該途徑到內地置業。資金池的資金總額度可設為1,560億港元或200億美元，這個數額只佔國家外匯儲備的0.6%，對國家金融穩定影響輕微。