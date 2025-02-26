紅磡站臨海地擬建逾百泊位遊艇會

【本報訊】新一份《財政預算案》今日公布，消息指，政府將提出利用本港海濱資源推動「無處不旅遊」，包括在紅磡站臨海用地興建遊艇會，料將提供數以百計遊艇泊位，帶動遊艇旅遊之餘，亦推動遊艇產業發展，計劃亦能鼓勵來港人才或企業作高端消費。

據指，政府計劃在紅磡站臨海用地發展商業住宅項目，具體規模待定，港鐵已開始研究工作，料今年中就土地用途提出建議。由於發展需時，當局正探討不同可能性，在落實發展之前增設公園、活動空間等，以帶動海濱人氣。

4海濱研引入輕食飲品店 至於旅遊方面，消息指，政府初步選定中環、灣仔、尖沙咀等4個海濱，引入輕食及飲品店，並有意邀請具經驗人士加入，例如西九文化區的營運者。曾任海濱事務委員會委員的議員顏汶羽表示，香港有海岸線、碼頭及島嶼，政府應加以利用推動旅遊業，紅磡站臨海用地若連接黃埔及尖東海旁，可設置單車徑等公共活動空間，供附近家庭客戶享樂。他又支持在中環、尖沙咀等海濱引入輕食飲品店，並按不同地區引入不同產品，例如特色飲品及小玩具，認為能滿足實際需求。

政府對紅磡站附近用地一直有研究，去年《施政報告》便提及活化紅磡站及周邊用地的研究，當局有意重新規劃及發展紅磡站及周邊鐵路設施用地，以及紅磡體育館以南的臨海及碼頭設施用地，合共約10公頃，更新紅磡站的配套、釋放商住樓面，及締造活力海濱。