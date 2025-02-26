東呼即應：陸運會教師阻生意 小食亭控訴惹熱議

【本報訊】有運動場小食亭負責人在網上發文，控訴葵青區某小學舉辦陸運會，學生欲光顧時遭教師阻攔，原因是「要顧及沒得吃同學」的感受，該負責人大嘆本來生意已難做，關門又恐違反康文署有活動時必須營業的規定，左右做人難。相關貼文引發網民兩極意見，支持店主者認為校方不近人情；反對者則認為運動會也是上學日，本來學生就不該邊上堂邊進食。

康文署規定有活動必須營業 店主在網上貼文中表示，根據康文署的要求，每當場地有活動時，小食亭必須開門營業。店主認為自己是在為家長提供服務，而不是專門針對學生。店主指如果老師不希望學生購買零食，並建議可以用鎖鏈鎖住看台，學生就不會到小食亭購買零食。店主又希望老師在下次運動會時不要再在其舖頭前不斷巡邏，用情緒勒索的方式阻止家長或小朋友買零食。

事件引得眾多網民討論，有網民指，即使是上學的日子，也有小息時間讓同學們吃個包、喝杯奶吧。至於「顧及其他同學感受」與其他朋友「開心分享」好東西，不也是很好的教育，難道不是嗎？又有網民表示，對校方做法表示理解，雖然運動會在戶外舉行但也是正常上課的日子，總不能一邊吃薯片一邊上堂吧。