傳$480司機吃驚 違例泊車罰款勁加5成

【本報訊】新一份《財政預算案》大力開源節流，自1994年便沒有上調過的俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，將由現時320元加到最高480元；各種交通罰款、如衝紅、雙黃線上落客、超速等危險駕駛行為的罰款，更會由現時分級罰320元至1,000元，各級再上調數成。消息人士形容：「交通罰則已經幾十年冇加，危險行為應該嚴厲杜絕」。除了上調牛肉乾費用外，政府亦指要在不影響香港競爭力下適度開源，「有能力者」勢成開刀對象。

消息人士向本報解釋，預算案會分別針對「生車」及「不動車」落墨，生車指行駛中的車輛，「不動車」則指違例停泊等車輛。就違例泊車的「牛肉乾」罰款，本港已約30年沒有調整，今次預算案將一併上調，違例泊車定額罰款由罰320元，加至約400元至480元；超速方面，車輛超速愈多罰得愈高，罰款由現時320元至1,000元，增加至各級罰款均上調數成；至於雙黃線上落客等其他違反交通條例的罪行，亦會加強阻嚇力。

$2車優惠開刀 長者多怨聲 資料顯示，去年1月至11月期間，當局共發出超過233萬張違例泊車「牛肉乾」，涉款達7.45億元。至於「牛肉乾」調整建議，政府早在1994年已提出，至2018年再建議調高，後又因為停泊位不足、運輸界反對而擱置。

另外，政府擬調整長者兩元乘車優惠計劃，受惠門檻雖維持60歲以上人士，事件引起65歲以上市民不滿，議員黎棟國認為，政府未來或會因財赤情況及經濟環境再調整資助額，促政府在公布2元乘車優惠新方案時，加強解說，減低市民不滿。