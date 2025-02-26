千億財赤 學子代罪 $2500津貼凍過水

謀削教育撥款 院校焗咬老本 新一份《財政預算案》今日出爐，在約千億財赤的壓力下，特區政府已預告預算案會提出加強版「財政整合」措施。據了解，政府將在公務員、教育及醫療三大範疇大手削開支，教育節流措施更是從大學到中小學無一可免，大學每年230億元的撥款將「階段性」削減，全港80萬名學生的一次性2,500元學生津貼則會煞停，後者可為庫房節省20億元。高等教育界近日已開始討論如何「勒緊褲頭」，教育團體則支持政府推出短期性節流措施渡過難關。有議員則促各資助大學應開源，例如增加非本地生學費，長遠則把學術成果轉售，增加大學收入。

據了解，新一份財政預算案研擬的「財政整合」措施，包括多項「拆東牆補西牆」的措施，以大學撥款為例，政府會在財赤時「階段性」下調撥予大學教育資助委員會的款項，並鼓勵大學善用儲備。

8大儲備總額高達1400億 翻查資料，本港8間大學均有豐厚的儲備金，總儲備高達約1,400億元，其中，香港大學有400多億元儲備，屬八大之首；而中文大學的儲備亦超過300億元，其他幾間大學亦各有約百億元儲備。這些儲備的投資及利息均會補貼大學開支。

對於大學減撥款一事，港大曾指，儲備大部分有指定用途，例如興建大樓、冠名贊助教授教席，難以隨便改變用途，只可動用儲備下約3至5%的利息。城市大學曾指，財赤下大學應「有福同享，有難同受」，估計大學可應付3至5%的撥款減幅，開支上盡量「有得減就減」；浸會大學亦認為削減3至5%是可以接受的範圍，只要「勒緊褲頭」增加工作效率就可以解決。議員鄧飛則建議大學考慮增加非本地生學費，節流也可以有建設性。中長期方面，大學可把學術成果轉售開源，增加大學或教授團隊的收入，同時有助帶動其他產業，如金融融資、法律等。

至於中小學瘦身，自2019/20學年起，政府為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性2,500元的學生津貼，每年開支高達20億元，受惠人數是近80萬名學生。新一年將煞停這項津貼，但清貧學生的援助則不減。

學生赴內地交流 資助額倡減 教育評議會昨日表示，政府千億財赤，支持在短期性、不影響教育質素下，酌量減少大學資助撥款。部分對學校的全面資助，亦有煞停或減少的空間，例如像人人有份的中、小學生每年獲2,500元之額外津貼則可以叫停，這項津貼支出龐大，亦不符合精準扶貧的原則。

此外，教評會又提及當局近年有多項資助，如援助學生到內地交流，例如小學「同根同心計劃」資助大部分費用，當局可以研究減少 「同根同心」撥款及資助的空間。