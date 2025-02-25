工程龜速禍香江 未知效率是生命

曾幾何時，香港是個有活力的經濟城市，高效廉能，當年確實值得自豪！可惜一切隨風飄遠，「提速、提效、提質」淪為口號多於實際。反觀內地，用來比喻改革開放後深圳經濟特區的高速發展，其中較為知名的口號「時間就是金錢，效率就是生命」便很吸睛。數據顯示，深圳GDP於2018年首度超越香港，有著名經濟學家甚至預言「有朝一日深圳會成為整個地球的經濟中心」，甚至2027年，將會正式超越美國硅谷！

珠玉在前，覺我形穢。今日香港不僅跟高效沾不上邊，大小工程無不拖拖拉拉，廢時失事。立法會昨日討論工程審批相關議題，當局指過去5年有540個已結算的甲級工程項目，涉款逾千億元，當中只有16個項目需要向財委會申請追加撥款，涉款約30億元；並指當局近年有精簡審批流程，採取「督導者」思維，以減省工程成本。

高官頗感志得意滿。然而，有議員就質疑官員為了「穩陣」而事事留待開會集體決定，是「不負責任」、「不要得」；認為政府應將責任交給專業人士。亦有議員指過去使用三成時間審批是太長，直指「啲地推到出嚟，已經世界變了樣」。議員認為「不爭朝夕」一味拖，有興趣的企業或會改在其他地方設廠，減低對香港的需求，影響創科及北都發展；是以建議在手續上簡化、縮短流程，將審批時間減至10%至15%。

此外，在行政上過於重複亦應檢討，有議員指過去不斷有內部或外部諮詢委員會出現，就流程要諮詢他們，關注相關委員會是否需要存在。有議員亦指地盤設「新聞主任」感到「難以理解」，質疑「唔會日日都會發生意外㗎嘛」。

從一眾議員的發言和質詢，要言之，無非希望能精簡架構、審批程序並非瓣瓣要留待集體決定，官員應有所擔當，不要抱着「做多錯多」的心態。政府官員就稱當局通告列明，政府會審視部分事項是否能夠還業界監管，指現時有要求訂立監察時間線，假如工程太長時間未取得委員會意見，便會讓高級人士知道，同時會檢查減少審批層數。事實上，香港是個智慧城市，政府又高調要搶人才及創新科技產業，自然樣樣要提速、提效、提質，尤其當今生成式人工智能（AI）應用日益普及。呢，醫管局下月起將於6間公立醫院試行以AI協助醫生撰寫醫療報告。可以預見，引入AI提升工作效率，已經成為公共服務與政府治理的大趨勢。如今若花費太多時間在審批工程或監管上，確予人未能與時並進的感覺。官員對於議員的質疑，指當局過去一年優化及改革流程，做到：「唔使管，咪唔管囉。」輕輕一句帶過，難免令人覺得非誠心想解決問題。

須知多數基建，一旦人為蹉跎，工程愈拖得久，成本便愈漲，過去香港的大型基建，鮮有不超支的，在在印證「時間就是金錢」！事實上，一河之隔的深圳擬建兩個新口岸，新皇崗口岸建設已進入快車道，該口岸的聯檢大樓預計今年年底完成！內地高質量工程發展可謂千帆並舉，香港要「背靠祖國，聯通世界」，是時候找回昔日的「高效廉能」，解放思想，放開胸懷，要有承擔的勇氣而非草率的敷衍態度。