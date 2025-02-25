龍七公：提速推進河套香港園區發展

有京官早前到河套深港科技創新合作區香港園區進行調研，並聽取港府匯報整體情況，體現了國家對於河套香港園區建設的重視和關注。目前，香港正在加速推進香港園區的建設，首三座大樓即將全部落成，並計劃在今年正式開始營運。此外，園區公司亦正迅速展開五座大樓的地基及上蓋工程，目標是2027年起陸續完工。

河套合作區以深圳河為界，由0.87平方公里的香港園區、3.02平方公里的深圳園區構成，是北都與廣深科技創新走廊的交匯點。其發展定位堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，推動「一區兩園」協同發展，對大灣區一體化發展而言非常關鍵。加快和提高效率推進河套香港園區的發展，將有助於提升香港在創新科技領域的競爭力和國際影響力，建設國際科技創新中心作為大灣區首要任務，河套深港科創合作成為重中之重。香港園區的兩個5年目標計劃確實需要來自社會各界的支持和配合。面對公共財政的挑戰，加快園區的發展必須結合市場力量。而為進一步吸引全球頂尖企業和科研人才落戶，打造園區成為「國內境外」的特殊區域，亦應提供更多優惠政策和便利措施，同時吸引更多市場資源的支援，加強政府與企業之間的合作，促進共同發展。

當前世界進入科技創新密集爆發關鍵時期，創科成為大國博弈核心，大灣區在中國實現科技自立自強目標中發揮舉足輕重的作用。河套「一區兩園」是大灣區創科建設重要平台，亦是國家培育發展新質生產力的重要策源地，對香港、大灣區乃至國家的高質量發展至關重要。科技創新正在加速推動全球變革，人工智能（AI）和數字經濟成為河套「一區兩園」重點布局與發展的前沿領域，這對於推動技術進步和實現科技自立自強目標至關重要。

資源共用 優勢互補 以創新推進兩地規則銜接和機制對接，有助於提高園區內外的人流、物流、資金流和資訊流的便捷性，從而提升整體營運效率。目標是將合作區打造成為世界級的創科平台，吸引全球頂尖企業和科研人才。

河套發展離不開大灣區整體發展的強力支撐，在推進大灣區市場一體化下，香港更需要與灣區內城市緊密合作，積極融入國家發展大局，主動推進大灣區的建設。香港必須利用好獨特的地理位置、良好的科研基礎和豐富的人才資源等優勢，在低空經濟、數字經濟、跨境金融創新、人工智能、生命健康科技、綠色科技等方面，進一步強化與大灣區內地城市的合作和互聯互通，強化產學研創新協同，並共同推進市場一體化，實現資源共用和優勢互補；同時亦應投放更多資源培養和吸引全球高端人才和頂尖企業，協助內地企業走出去，發揮「超級聯繫人」角色；推動創新政策的制訂和實施，便利人員、物資、資金和資訊的跨境便捷流動，打造有利的創新生態環境，着力建設全球科技創新高地。