橫眉冷看：誰賺誰賠 言之尚早

美國總統特朗普自詡是個精明商人，其實只是在騙自己，他要是善於營商，過去也不必經歷6次破產。如今他把美國政府當作一盤生意去做，動輒講商業利益，這樣胡攪蠻纏，弄不好的話，隨時會把美利堅的老底也賠光。

近日，特朗普頻頻向烏克蘭叫價，說基輔要想繼續得到軍事、經濟援助，就須將國內估值約一萬億美元的稀土儲存劃出一半給美國。烏克蘭總統澤連斯基初時尚有遲疑，但早前一改口風，說會與美國草擬協議，合作開發稀土。白宮主人滿以為得計，可是這宗交易誰賺誰賠，目前言之尚早。

烏克蘭立國多年以來，從沒聽說藏有大量稀土，這消息突然在去年炒作，當中或許暗藏貓膩。即便烏克蘭擁有稀土，但也不代表適宜開發。世界上蘊藏稀土的國家不少，但很多都是難以開採，即使勉強動工，往往也因成本過高，或者造成的污染太嚴重，以致得不償失。

若然烏克蘭蘊藏的稀土，果真價值連城而又便於開採，何以過去數十年，一直無人問津？現在碰到個見獵心喜的特朗普，但此君頭腦簡單，澤連斯基略施小計，或許就能把他騙倒。要開採稀土，須先作前期勘探，一旦勘探，耗費兩、三年是尋常事，待至報告出爐，若說烏國的稀土存量其實十分稀少，即使不稀少，但估計挖掘成本太高，沒有商業價值，要是如此，到時候老美又能怎樣？

但無論如何，未來兩、三年內，烏克蘭卻能以稀土為餌，誘使特朗普繼續支援或投資烏國。侵侵揚言要取得烏國一半稀土，價值約5,000億美元，澤氏大可以暫且許他，然後要求美國再向烏國投放一、二千億美元。至於將來美國能否收回成本，結果便唯天可知了。