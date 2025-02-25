筆下風雲：趁財赤砍掉大毒瘤

當然，政客是選票的動物，尤其今年有立法會選舉，討好長者選民少不免。但隨着人口急速老化，60-64歲人口不斷增加，兩元乘車優惠若完全不變，長遠財政難以負擔。雖云整個計劃的每年開支只是數十億元，但這裏數十億、那裏又十數億，小數怕長計，若不調整，節流便無從談起。此外，有商會及消息人士吹風，政府應開徵新稅，包括數碼稅和富人稅，甚至重提消費稅和陸路離境稅。有關新稅即使落實徵收，對庫房收入也是有限，而且目前經濟不景，港府又言必稱招商引資搶人才，開徵新稅未是時候。特別是消費稅爭議極大，過去好景時港府也想徵收，奈何反彈太大而卻步；陸路離境稅則政治極不正確，對鼓勵市民留港消費亦只會有反效果。