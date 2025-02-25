強詞有理：航行自由

中國海軍艦隊近日在澳洲和新西蘭附近的太平洋海域舉行實彈演習，澳洲當局大驚小怪，指摘中方「缺乏透明度」，外長黃英賢更在G20會議場邊向中國外長王毅質疑並要求解釋。解釋甚麼？中國艦隊在國際海域演習，並沒有進入澳洲領海，而且事先多次對外發布安全通告，澳洲和新西蘭都承認此次演習並沒有違反國際法，既然如此，還有甚麼好質疑？中方為何要解釋？

寇可往，我亦可往。美國一直以「航行自由」為名到處耀武揚威，作為其附庸的澳洲有樣學樣，經常派出軍艦和戰機在中國周邊挑釁滋事，現在中方只是以彼之道還施彼身，澳洲當局就氣急敗壞，這是何其虛偽，又是何其虛弱。就在不久前，澳洲一架軍機故意關閉應答設備，然後闖入中國西沙群島領空，結果遭中方戰機發射照明彈驅離，澳方倒打一耙，批評中方「不安全、不專業」。這分明是惡人先告狀，小偷潛入別人家裏而被驅趕，反指主人不禮貌，如此邏輯未免太荒謬。

蚍蜉撼大樹，可笑不自量。好像澳洲和加拿大這種所謂的西方發達國家，自以為很了不起，其實本身實力十分有限，軍力更是不值一哂，不過是狐假虎威，跟在美國後面搖旗吶喊罷了。過去中國韜光養晦，對外來挑釁往往低調處理，而今隨着綜合國力大幅提升，軍事裝備日新月異，即使想低調，實力也不允許。正如有人質疑，澳洲也好，加拿大也罷，其海軍實力還不如中國海警，憑甚麼跑到中國家門口耀武揚威？

有外媒認為，中國海軍在澳洲東海岸航行是史無前例的，意味着中國正將其影響力投射常態化，範圍已經延伸至第二島鏈。實際上，美西方精心打造的所謂島鏈早已困不住中國，去年中國艦隊曾在臨近阿拉斯加的白令海體現「航行自由」，這次出現在澳洲東海岸何足為奇？隨着中國海軍逐漸走向遠海，國際社會正慢慢習慣和接受，澳洲當局大驚小怪，只能說明自己無知。當然也許並非真的無知，而是有些政客故意炒作，添煩添亂。近年中澳關係開始解凍，經貿走向正常化，這顯然不是那班激進政客希望見到的結果，所以不惜製造事端，唯恐天下不亂。

這也正是作為美國附庸的悲哀，經貿方面離不開中國，政治軍事外交又必須緊跟美國，以致左右搖擺，好像精神分裂似的，不知到底是可悲，還是可憐。