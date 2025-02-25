坦言集：強秦與三國

用中國歷史例子來解釋當前的國際形勢，可有啟發，有助思考，但不能把中國歷史簡單地套上來述說發展的必然性。

例如，把美國比喻為東周的秦國，指的是它的豪強和最終統一各國。美國現時的全球獨霸格局，近似戰國的秦國。而強秦目標是統一天下，也與美國的霸權主義相類，差別只是美國現時處於強弩之末，當年秦國卻是氣勢如虹。有論者說，現時中國更像秦國，依據的是他們認為中國經濟已比美國強大。在GDP、出口規模等，中國已趕超美國，但人均的指標不如，後者才是經濟強勢的重要表現。中國正在復興，但把中國看作可壓倒美國，還是過於樂觀，有所誇耀。中國應該更近似19世紀末20世紀初的美國，實力強大卻還未至於可以挑戰、替代當時英國的全球霸權。另一方面，中國也沒有霸權的傾向，與戰國時強秦的侵佔本性亦根本不同。

另有論者把現時形勢視作中國漢末三國的格局，或許美國近似當時的曹魏，中、俄兩國分別如蜀、吳。中國實力強於俄羅斯，便不像蜀漢的處於劣勢。蜀吳聯手可抗曹魏及其後的司馬晉，最終仍然不敵。現時中俄合作足以抗衡美國，但若中俄被分化，便大有如吳蜀之爭，讓曹魏可分而治之，個別逐個擊敗，這倒是貼切現時中俄與美國的關係。不過，漢末是三國鼎立，現時在中俄美之外還有歐盟、印度、日本等，不像是三分天下，而是多極多元格局。中俄美的對立、競爭與合作，應愈來愈受制於三國以外的國際大形勢。

歷史例子只供參考，便於說明，歷史不會這麼簡單地重複，特別是中國的歷史例子不足以解釋全球化國際的複雜性，過於執着，反而會混亂了正常的分析。中俄美三強的實力，取向與關係都不是可以簡單地比較與分析的，各自的發展戰略、發展限制和內部整合團結的情況都大不相同，所處的歷史位置與國際環境亦有異。加上三國與其餘國家的互動關係，使三國的發展、相互的應對戰略反應更為複雜。於是從歷史大趨勢看，似乎有一定的規律，但具體時地場合的演變，則往往出人意表。最明顯的例子是特朗普的冒起，事在必然，也屬偶然。

歷史便是這樣，在歷史事例比較之後，還是要具體分析，一是霸權主義的周期迴圈，二是歷史結構性趨勢的演變，三是地緣經濟與政治的作用。