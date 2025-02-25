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狂徒持行山杖 扑爆舖頭櫥窗

櫥窗爆裂。（陳嘉傑攝） 櫥窗爆裂。（陳嘉傑攝）
櫥窗爆裂。（陳嘉傑攝）
【本報訊】前晚近9時半，銅鑼灣白沙道9號地下一間已關門服裝店，一名男子懷疑以行山杖砸毀店舖玻璃櫥窗後逃去，有途人發現櫥窗爆裂，玻璃碎片散落一地，於是致電報案。警員圍封現場調查，並聯絡店舖負責人返回了解，初步將案列作「刑事毀壞」，正翻查閉路電視追緝涉案男子。
地上遺下行山杖。地上遺下行山杖。
地上遺下行山杖。
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