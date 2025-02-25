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大埔村屋遇竊 失利是紅白酒

布心排村發生爆竊案。（趙瑞麟攝） 布心排村發生爆竊案。（趙瑞麟攝）
布心排村發生爆竊案。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨日接近中午12時，大埔汀角路布心排村一名男戶主報案，指其單位的門窗被撬毀，屋內有被搜掠痕迹，懷疑遭賊人爆竊。警員接報到場調查，並翻查附近閉路電視片段，以了解賊人犯案經過；戶主經點算後，發現屋內一批利是，以及數支紅酒和白酒不翼而飛，總值約2,000元。
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