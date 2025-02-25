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上斜撼壆掃路牌 座駕四輪朝天

救援人員到場協助。 救援人員到場協助。
救援人員到場協助。
【本報訊】昨午接近5時，一輛私家車沿將軍澳道上斜往將軍澳隧道行駛，至近觀塘翠屏邨對開疑失控撞壆，掃毀路牌後翻轉，四輪朝天，途經駕駛人士協助報案。救援人員抵達現場前，涉事司機已自行爬出車外，他經檢查後拒絕送院，車禍原因有待調查。受事故影響，現場交通擠塞。
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