過路捱小巴撞 8旬翁不治

【本報訊】火炭發生奪命車禍。昨日傍晚6時許，一輛專線小巴沿穗禾路上斜至麗禾里交界時，撞倒一名過路82歲老翁，他倒地受傷昏迷不醒，司機報案求助。救護員奉召到場，將事主送往威爾斯親王醫院搶救，其後證實死亡。警員向小巴司機了解意外經過，他亦報稱不適，其後送院檢查，事故原因有待調查。