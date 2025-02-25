私家車橫街拍戲 飄移撞傷12臨記

澳門三巴仔附近的橫街昨日發生拍戲出車禍事件，昨日下午2時23分，上址有一劇組在街頭拍攝，一輛由劇組人員駕駛的私家車在狹窄的小街急速掟彎下失控，右側車尾劇烈撞向街角鐵欄，再衝前撞毀圍欄後，衝落三層樓斜巷，據指斜巷有多名正在上址休息且等待拍攝工作的臨記受傷，事件中共有12人受傷，全為劇組人員，被送往鏡湖醫院醫治。

據現場拍下的片段可見，該輛私家車車頭安裝了攝像鏡頭，高速駛向亞堅奴前地方向，但「掟彎」失敗，車尾右側撞向街角鐵欄，尾部泵把被撞至半鬆脫，車輛仍繼續衝前、撞到綠色圍欄後，再衝落樓梯到一斜巷才因擦向路側煞停。事發初時有9人報稱受傷，其後傷者人數增至12人，當中有4名小童，各人均清醒、情況穩定，傷者主要是挫傷及擦傷。

包括4小童 最細5歲 澳門消防員接報到場後，指12名傷者年齡介乎5歲至61歲，當中有兩人是澳門居民，9人持往來港澳通行證，料為內地居民，另有一人持有新加坡護照。

治安警初步調查發現，劇組已向澳門有關部門申請拍攝，現場當時亦有封路。肇事司機是62歲的內地居民，持有有效的內地駕照，可以在澳門合法駕駛，他亦通過酒精呼氣測試。澳門交通廳將循現場監控、拍攝經過及拖走的肇事車輛等展開調查。在附近店舖工作的市民則指，涉事車輛當時車速很快，撞毀圍欄時曾發出巨響。事發後，消防局派出一輛消防車、5輛救護車參與救援。