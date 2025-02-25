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路障截私家車 拘酒駕司機
【本報訊】昨日凌晨1時許，港島區警員於灣仔摩理臣山道設置路障，期間發現一輛私家車形迹可疑，遂將其截停調查。警員發現姓馮（43歲）男司機身上有酒氣，為他進行酒精呼氣測試錄得超標讀數，經調查後馮男涉嫌「酒後駕駛」被捕，他已被扣留調查。
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