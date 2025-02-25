涉收承辦商夫婦名錶 前工程顧問今答辯

【本報訊】廉政公署於上星期五（21日）落案起訴MHK Restaurants Limited （MHK）一名時任工程顧問，指其涉嫌從一對承辦商夫婦收受價值逾8萬元的腕錶以優待其工程公司，3人分別被控行賄及受賄。3人已獲廉署准予保釋，以待今日在西九龍裁判法院答辯。

負責快餐店裝修招標 45歲男子凌滿棠被控一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（b）條，同案另外兩名被告為48歲男子周志權，宏信裝修工程有限公司（宏信）工程經理；及其妻即30歲的陳芊儒，宏信董事及股東，同被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（b）條。

MHK在香港經營逾200間「麥當勞」快餐店，其業務發展部負責快餐店的裝修工程。案發時，凌滿棠為該部門的工程顧問，負責為工程進行招標，宏信則為其中一間認可承辦商。

控罪指凌滿棠涉嫌於2023年12月2日，從周氏夫婦接受一隻價值逾8萬元的腕錶，作為在MHK事務上優待宏信的報酬。周氏夫婦則涉嫌向凌滿棠提供該隻腕錶以獲取他優待。而於2021年9月至2023年12月約兩年期間，宏信獲判予34項MHK的裝修工程及小型工程，以及14張修訂工程訂單，涉及費用共逾1,800萬元。