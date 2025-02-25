行刑式處決 流浪貓氣絕

笠頭勒頸骨裂吐血 虐待動物慘案愈揭愈多，上水再驚傳有貓咪遭行刑式虐殺！昨日早上，有市民在古洞河上鄉一處空地發現一具貓屍，牠被一隻襪笠頭，加上索帶勒頸，死狀恐怖。據悉，受害貓貓相信是流浪貓，牠的頭骨疑因外力爆裂，口吐鮮血，愛護動物協會人員及後將貓屍帶走，以了解其確實死因。由於案件顯然有人為成分，執法部門將循「殘酷對待動物」的方向跟進調查，並會透過翻查「天眼」及收集情報，追緝冷血狂徒。

昨晨約11時半，執法部門接獲報案，指發現一隻貓咪倒臥河上鄉排峰路一間荒廢學校對開空地，已經全無氣息，其頭部遭布袋包裹，另有一條索帶將牠的頸部連布袋勒住，懷疑遭人虐待致死。警員到場了解，認為有可疑，初步將案件列作「殘酷對待動物」處理，正翻看村內閉路電視影片調查事發經過。

本報記者在場所見，警員將包裹貓屍頭部的布袋拆開，發現貓咪口部沾有血漬，牠的頭部凹陷，懷疑頭骨爆裂，而且身體微濕。愛協人員在下午1時許奉召趕到，並用膠袋檢走貓屍，以安排獸醫作進一步檢驗。初步檢查得知，涉事貓貓為雄性唐貓，年約3至4歲，身長約1.5呎，包裹貓咪頭部的布套疑為一隻襪，至於其頭骨懷疑是因外力導致爆裂，但暫時未能確定是受硬物撞擊、被車輛撞倒抑或其他原因造成，貓身則沒有其他外傷。

曾餵食物 村民傷心促緝兇 據了解，事發位置附近從未發生過同類事件，河上鄉有年邁村民得悉貓貓慘死，表示認得該隻貓咪是一隻流浪貓，自己曾經餵食物給牠，對事件感到傷心，但願閉路電視能拍下兇手，將其繩之以法。

另一方面，有網民拍下貓咪慘狀並上載至社交平台，在片中提及有村民於前晚已發現貓咪，惟當時光線較暗，誤以為只是有人將報紙丟棄在地，至昨晨始揭發慘案，又痛斥「點解可以咁殘忍㗎？究竟隻貓做錯咗咩，人類要咁樣對佢？」貓義工得悉後到場了解，並通知當區社區人士跟進，認為事件必然屬人為，批評香港動物福利及保護意識落後，導致虐待動物案件接二連三發生。

本港近期發生多宗虐待動物案件，大年初一（1月29日）的元朗上攸田村貓頭祭祀案驚動全城；相隔9日後，不足百米外的引水道中再尋獲兩具貓屍。

共享公園毒餌案 拘7旬翁 此外，大角咀聚魚道寵物共享公園內，由本月1日至前日多次發現有可疑藍色顆粒散落地上，懷疑有人投放老鼠藥餌，毒害前往散步玩耍的貓狗。執法部門經翻查閉路電視片段後，前日晚上在旺角區拘捕一名姓黃（72歲）男子，涉嫌「殘酷對待動物」，他已獲准保釋候查，須於3月下旬報到。