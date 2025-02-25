新型工業首加速 藥廠設10智能生產線

【本報訊】本港「新型工業加速計劃」批出首個申請，獲「新型工業評審委員會」批核的是雅各臣科研製藥旗下正美藥品的藥品生產線，昨日項目舉行起動儀式，投資方將於，並以6億元設立10條全新藥品智能製藥生產線，包括眼藥水無菌生產線、固體劑型生產線、以及口服液藥物生產線，預料於明年第4季試產，最快2030年收支平衡，而此口服液藥物生產線將會繼續與本地大學醫學院聯合開發用於治療白血病的專科藥物。

斥資10億 製眼藥水口服液 正美藥品亦將利用人工智能（AI）、實時數據分析和機械人技術，提高生產效率，確保產品品質。工程預期將於本年內開始，現預期第一條生產線可於2026年底試產及運作，其餘全部生產線預期於2028年底試產及運作。此項目的總預算金額約為6億元，預計「加速計劃」資助金額約為兩億元。

香港科技園公司主席查毅超指，科技園公司致力推動創新製造，透過提供一流的基礎設施和配套服務．助企業達致成功，並將持續推動企業合作夥伴、投資者、研究人員和科技企業之間的合作 ，廣納高潛力的人才及企業，推動新型工業和新質生產力發展。