涉呃港大72萬租津 法律系副教授脫罪

被告 李雪菁

【本報訊】香港大學法律學系副教授李雪菁涉嫌在2019年至2021年間，訛稱居於九龍塘又一村，實際上卻與父母同居於沙田九肚山物業，詐騙港大租屋津貼逾72萬元。李被廉政公署起訴一項欺詐罪，她不認罪受審，昨獲區院暫委法官張志偉判處無罪。張官認為，新冠疫情改變了很多人用膳的方式，接納被告有可能是為了照顧父親和阿姨，花更多時間在沙田物業逗留及留宿，故判無罪。辯方申請訟費，控方需時考慮是否反對。法庭暫定於4月14日聽取與訟雙方陳詞。

接納留宿照顧親屬理據 54歲女被告李雪菁，報稱副教授。她被控於2019年10月29日至2021年10月31日期間，向港大虛假表示她已遵守規管批出自行租屋津貼的規則及入住規則、意圖詐騙而誘使港大向她發還租金、差餉和管理費合共722,400元。控方開案陳詞指，被告於1992年8月加入港大法律學系，任職講師，2007年升任副教授，2011年兼任法律學院副院長。

控方指，2005年10月，被告首次就她租用的九龍塘又一村單位申請自行租屋津貼，但案發期間，被告一直與父母居於沙田九肚山寶栢苑物業。辯方指，被告與劉姓同居男友自2005年起一同居住在九龍塘物業，被告在沙田物業逗留以及留宿，是出於照顧患病的父親，及不能自理的阿姨之實際需求，不等同被告已捨棄九龍塘物業，而以沙田物業為主要居所。

法官指不完全同意以逗留的實際時間長度，來評估是否「主要居所」，逗留的目的亦需要納入考慮。法官指案發時段，香港受疫情影響，改變了很多人用膳的方式，被告在沙田的物業，有家人需要探望和照顧或一起用膳，故需要逗留較長的時間甚至留宿。證供亦顯示，被告與劉先生多年同居於九龍塘的物業，控方難依賴短暫的空窗期，推翻九龍塘物業不是被告長久主要居所的事實。法官亦認同，認為辯方案情是實質存在及可信的，裁定被告罪脫。案件編號：DCCC 263/2023