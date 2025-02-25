積金局推新措施 加強ESG基金披露

【本報訊】積金局昨日舉辦研討會，與業界人士探討可持續投資的發展和策略，該局亦指，積金易平台去年6月推出至今，已有5個強積金受託人將帳戶資料全數轉移到平台上，過往三分之二交易要以紙本形式處理，現時於平台上電子形式處理交易量佔比已提升至三分之二，該局的目標是持續推動綠色轉型，達到全面無紙化。

積金易持續綠色轉型 至於綠色和可持續投資的發展，積金局指，即日起推出加強版的最新監管措施，並向受託人發出最新通函，要求受託人以可持續投資為主題的相關基金加強披露投資策略等，讓計劃成員可以評估基金有關表現是否符合期望。積金局指，新措施希望可加強ESG基金的披露，進一步提升相關基金的透明度，以及協助他們因應個人狀況作出投資決定。

該局又指，綠色債券及ESG基金亦愈來愈受計劃成員歡迎，截至今年1月底，積金局已經核准了42隻以可持續投資相關為主題的緊貼指數集體投資計劃，予強積金基金投資，而強積金對可持續投資的相關投資金額由2015年增加截至今年的366億元，增幅達50倍。