團體倡調升入息逾500萬稅率

【本報訊】政府將於明日發表新一份《財政預算案》，面對近千億元財赤，開源節流建議頻出，香港稅務學會建議，政府可調升入息超過500萬元的納稅人稅率，將現時的16%稅率提升至17%，估計可為庫房額外帶來9億元收入。該會又指，政府可研究開徵離境稅。

籲研開徵離境稅 稅務學會會長石詠文昨日出席一個電台節目時表示，學會支持能者多付原則，即使本港再調升有關稅率，香港的稅率仍低於新加坡等鄰近地方，相信香港對高收入人士仍具吸引力。

石又談到電子商貿行業發展潛力巨大，建議政府提供稅務優惠，吸引有關企業落戶香港。至於港人北上消費成為趨勢，該會認為政府可研究開徵離境稅，既符合用者自付原則，亦不會直接影響民生。

另外，政府早前表明會發債建設北部都會區，香港總商會總裁楊偉添回應，若發債是為投資未來，屬可行和有需要，本港財政儲備雖然下降，但仍有不同渠道的收入，而且亦不會永遠面對逆風。至於賣地收入近年減少，他建議政府推出更多門檻較低的小型地段，並減少附帶條件。