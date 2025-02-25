登山搜救App乏宣傳 僅5萬人曾使用

【本報訊】立法會發展智慧城市事宜小組委員會昨討論創新科技於防治災害及拯救生命的應用，當局指登山搜救應用程式過去成功拯救140人，有議員建議當局加強宣傳，例如在行山徑提供下載二維碼，亦有議員關注能否進一步使用無人機預測山泥傾瀉。

研郊園貼二維碼供下載 議員陳振英關注現時很多市民不認識HKSOS搜救程式，建議當局在行山徑張貼二維碼，讓行山人士下載。執法部門指有5萬人曾使用該應用程式，成功拯救超過60個案、140人，又指今年初有和漁農自然護理署磋商，在郊野公園透過金屬板張貼二維碼，讓市民下載應用程式， 為繼續研究技術性問題，又指漁護署亦有相關應用程式，會研究聯合使用。

議員林筱魯認為現時部門有「各自修行，秘笈不出武當」的情況，外界不知道政府的工作，部門至今亦不一定互相知道。他指通過中央點公布技術，其他部門或有其他用途，期望未來能統籌相關工作。創新科技及工業局副局長張曼莉表示，只要能促進部門應用科技，並會積極考慮。

委員會主席葛珮帆建議本港應設立contact point（聯絡窗口）讓企業接觸政府部門或人員，再經部門聯絡機構。她指有機構未能查找聯絡方式，繼而向議員求助，但議員「不是幫他們找生意」。張曼莉回應稱，現時政府有「智慧政府創新實驗室」，曾成功為部門介紹科技，又期望引進企業後，吸引投資並給予他們市場應用拓展，讓企業以香港作示範，拓展全球市場。