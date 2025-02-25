第二期簡屋接受申請 啟德項目搶手

【本報訊】第二期簡約公屋昨日起接受申請。有多名市民一早便到位於樂富的房委會客務中心櫃台查詢及遞交申請表，有意申請的多位市民均指，輪候公屋多年，希望能申請到啟德的簡約公屋，因為該區校網較好，望有助子女升中，而截至昨晚6時，當局已接獲850份申請，反應踴躍。有組織亦趁昨日向政府請願，促政府即時接受輪候公屋滿3年的非長者單身申請簡約公屋、徹底改革配額計分制、現金津貼涵蓋非長者單身等。

第二期簡約公屋合共可提供約5,060個單位，包括啟德世運道、屯門青福里、觀塘順安道及上水彩園路共4個項目，預計於今年第4季起陸續入伙，租金由860元至3,270元不等。

昨早到樂富房委會客務中心的一名申請者表示，申請公屋至今近7年，仍未有消息，現時與女兒一同住在觀塘劏房，租金約為每月5,000元，她近日收到簡約公屋的申請資料，由於女兒即將升中，啟德校網較好，她希望參加申請，期望可獲派至啟德簡約公屋。

社協請願 促支援非長者單身 香港社區組織協會則指，公屋輪候時間縮短至5.3年，惟此時間並不包括近9萬的非長者單身申請人，第二期簡約公屋又繼續將非長者單身拒諸門外。協會促請政府將非長者單身納入提速提量的房屋縮短輪候目標，繼續大力開發土地，並即時接受輪候公屋滿3年的非長者單身申請簡約公屋、徹底改革配額計分制、現金津貼涵蓋非長者單身等。