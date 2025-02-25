蘋果日報有限公司清盤呈請 押至黎案裁決後35日再訊

【本報訊】由黎智英創立，現已停刊的《蘋果日報》之相關公司蘋果日報有限公司，於去年4月遭兩名債權人入稟作清盤呈請，案件昨日在高院再提訊。由於需時等待黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物案的裁決，故需進一步押後。法官將案件押後至黎智英案裁決結案出爐後35日再訊。

本案兩名呈請人分別是陳漢榮及楊于澄，答辯公司是蘋果日報有限公司。據入稟文件顯示，被呈請清盤的公司位於德輔道西香港商業中心一單位。在早前的聆訊中，呈請方曾指，相關款項涉款約4,900萬元，牽涉近600名員工。

料11月處理 呈請方及答辯方昨同意，黎智英和蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司涉違國安法案，預計今年10月裁決，希望把是次呈請押後至11月處理。法官聽罷陳詞後，將清盤呈請押後至國安案裁決後35日始處理。

至於同樣由黎智英創立的壹傳媒，於2021年6月被財政司司長經委任調查員調查集團業務後，入稟高院呈請壹傳媒清盤，並於同年12月獲高院頒令清盤。案件編號：HCCW 216/2024