《蘋果》專欄隨意噏 黎認無查證事實

線上節目聲稱國安法 取代基本法 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續接受控方盤問。黎承認屢在《蘋果日報》發表沒有基礎的指控，包括反問「國安法不設追溯期，是大話連篇嗎？」；以及沒有查證事實下，出於草率而作出錯誤陳述，指警察不用證據，「只要全憑想像便可以拉人封艇」；及聲稱國安法會取代《基本法》。

控方昨日就着多篇黎智英在《蘋果》刊登的專欄文章發問。其中在2020年6月15日，黎發表文章〈窒息中的香港人 逃亡還是抗爭〉，提到「國安法不僅把香港變成沒有自由法治的一般大陸城市，甚至會是新疆一樣恐怖籠罩下的集中營」。控方反覆質疑黎的指控沒基礎，黎承認「可以這樣說」，謂這是他的預測，最終不幸地成真。法官聞言即厲聲要求黎回答問題，政治發言毫無用處，法庭不會給予任何比重。黎另在文中說「國安法不設追溯期，是大話連篇嗎？」，黎昨承認此話沒有基礎，但否認散播恐懼，稱只是描畫一幅悲觀的圖像。

控方質疑散播假新聞 另外，2020年7月5日，黎智英在專欄中發表文章〈飛翔吧 良知的脊梁在撐着〉，提到「有心人說，快點走，勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」黎於庭上強調，槍斃的說法是其他人告訴他，他沒有寫屬國安法的條文，但承認若進一步澄清會更理想。控方質疑他散播「假新聞」，不斷說謊，黎矢口否認。

同月12日，黎智英發表〈從荒蕪到繁榮 再墜封建懸崖〉一文，寫到「鄭若驊說，警察有合理懷疑就可以拉人，即是說警察不用證據，只要全憑想像便可以拉人封艇」。黎昨承認，上述說法有誤，坦承自己粗心大意及草率，沒有在寫文前查證事實或詢問律師。

就着同月19日刊出的專欄〈時間就是武器〉，文中寫到「不相信美國等西方國家對中共的制裁會放緩」、「國安法掀起國際政府的反彈前所未有，最後國際對中國的制裁會比當年六四更有過之而無不及」。控方質疑，黎智英透過文章請求制裁，黎否認又指沒有期望制裁會發生。同月9日，黎在線上節目指國安法會取代《基本法》。黎昨指，當國安法跟本地法律有衝突時，國安法會優先適用。惟法官表示，《基本法》不是本地法律，國安法從未提及《基本法》會被取代。黎最後同意說法有誤，他發表言論時沒有查證事實，但否認故意講假話。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點