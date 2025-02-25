醫健：成視在人：斜視需及早治療 拖至成年更壞腦

上期講到兒童斜視問題，今期與大家分享成人斜視。斜視並非兒童獨有，成人斜視多數是可能兒時已經存在，但因為未有及早矯正，而拖至成年。斜視不止外觀問題，亦會影響腦部的融像能力，導致視力發育不良，繼而出現「重影」。此外，後天因素如意外或疾病，又或者有嚴重近視、遠視或散光，也可以導致斜視。

打活結鬆緊眼球肌肉 一般情況下，由於成人的眼球肌肉已經發育完成，可能要透過手術去治療。醫生在患者全身麻醉下，將眼球肌肉以打活結方式拉緊或放鬆，以調節眼球角度；病人清醒後再作微調，從而調校至最合適程度。部分人亦可考慮在局部麻醉下進行手術。

值得留意的是，部分疾病如甲狀腺上眼、中風、腦部出現腫瘤等，都有機會致斜視出現。斜視不會隨着小朋友年紀漸長而消失，若置諸不理，反而會有惡化的可能，到時更嚴重影響小朋友的外觀和視力。愈早對斜視作出適當的治療，斜視所造成的影響便會變得愈小。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。奧比斯