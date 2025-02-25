調查：加味煙更易引誘女性成煙民

【本報訊】吸煙危害健康，立法會最新一期《數據透視》研究了港人吸煙情況，2023年每日吸煙人口雖已降至9.4%，但2023年進行的一項調查亦顯示，加味煙對新一代有一定吸引力，有59%吸煙人士是從吸食非加味煙開始其吸煙習慣，女性吸煙者更有較高比例是從吸食加味煙開始，薄荷味及水果薄荷味香煙分別有45.3%及7.6%，男性吸煙者則有63.1%人是由吸食原味煙開始。政府會進一步加強控煙，今年第二季內將向立法會提交修例建議，把在排隊輪候公共交通工具時吸煙及違例吸煙的罰款提高一倍至3,000元。

《數據透視》指出，本港15歲或以上人口中每日吸煙的比例，從1983年的19.9%下降一半至2023年的歷史新低9.4%，與新加坡及新西蘭等全球控煙領先地區的水平大致相若。不過，吸煙率雖呈下降趨勢，2023年仍有約577,000名本地居民習慣每日吸食傳統香煙，每日平均吸食12支。如按年齡組別分析，40歲或以上每日吸煙人士的比例，在2015年至2023年間由68%上升至77%，顯示吸煙人口呈老齡化趨勢，而40歲以下人士的吸煙率卻下降10個百分點至23%，反映控煙措施在防止年輕人染上吸煙習慣方面，較高年齡組別更見成效。

候車吸煙 擬罰款3000元 政府在2023年發出定額罰款通知書及傳票的執法行動超過一萬宗，為10年內最高數字。至於將禁止在排隊輪候公共交通工具時吸煙及將違例吸煙罰款提高一倍至3,000元的建議，當局料第二季向立法會提交修訂草案。

控煙的另一工作是戒煙，有關研究發現，政府雖設有戒煙熱線，調查發現有82%受訪吸煙者知悉這些資源，但在2023年，只有43%曾使用有關服務，未曾使用的人當中，有90%表示無意嘗試這些服務。