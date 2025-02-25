長者$2車「開刀」方案 被質疑無助解困庫房

【本報訊】政府正檢討「兩元乘車優惠計劃」，有消息指，政府傾向調整計劃安排，受惠者每月享受優惠的乘車次數會設上限240次、長途車以兩折計算，受惠年齡則維持不變。有議員昨日表示，該消息透露的方案未必能為庫房節省很多開支，對節流可謂沒有太大意義，估計政府是為平衡不同聲音，採取較溫和的方法。

議員張欣宇支持政府須檢視濫用兩元乘車優惠及「長車短搭」的情況，但對傳聞政府會限制受惠者每月使用次數，他認為長者乘搭超過240次的比例極少，即使調整後亦不影響長者多出行，令他們身體更健康，間接對醫療及福利開支也有正面影響。

上落車拍卡處理「長車短搭」 議員李世榮指計劃等於平均每日可乘車8次，次數合理，已足夠長者出行協助「湊孫」或其他需要。但他對傳聞10元以上車費兩折有保留，認為安排是將責任轉嫁到長者，他認為巴士公司應協助處理「長車短搭」問題，包括推行「上落車拍卡」便可計算實際補貼金額等，呼籲巴士公司履行企業責任。