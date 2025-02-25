體育園聯乘國泰 冀盛事接軌世界

舊機場「重現」 雕塑豐富體驗 啟德體育園即將於周六（3月1日）開幕，國泰航空公司昨與啟德體育園於運動健康中心舉行合作啟動禮，攜手推動本港成為全球盛事之都。國泰集團表示，公司的航點數目將會突破100個，作為本港最大的航空集團，國泰會繼續盡好本分，將香港連接到世界各地。體育園主場館昨晚舉行了亮燈儀式，其圓形幕牆出現國泰的英文字樣。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩昨在活動中致詞，指舊啟德機場對國泰意義非凡，亦在香港成長的市民心中佔有重要地位，國泰航空在啟德升降過無數的航班，以此為基地經營數十載，今次重返舊地，成為啟德體育園的獨家創始旅遊合作夥伴，印證了該公司由一家香港的航空公司，發展為國際知名尊尚旅遊生活品牌的歷程，彰顯公司始終堅定不移，推動香港作為國際都會的長遠持續發展。

三月尾辦七人欖球賽 劉續稱，「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」將於下月28至30日首次移師啟德體育園舉行，相信這項盛事會為香港帶來很多遊客，在設備一流的體育園內，令旅客享受賽事，未來更希望透過啟德體育園舉辦不同文化體育活動，為香港帶來更多的活力和啟發，並進一步鞏固香港全球盛事之都的地位。

啟德體育園行政總裁莊澤基則稱，啟德曾是香港與世界接軌的橋樑，是次與國泰締結合作關係感到高興，國泰作為啟德體育園的獨家創始旅遊合作夥伴，會把全球觀眾帶到香港，並為市民帶來更多國際級精彩盛事。

莊又指，國泰會把品牌體驗注入園區內的戶外迷你機場裝置——「環遊世界」，該區域以縮小比例呈現舊啟德機場的主要部分，讓訪客在一片寫意的氛圍下穿越舊機場。國泰亦將贊助「容容廣場」及大型雕塑——《壯志凌雲》等項目，進一步躍升及豐富訪客的體驗。

有前七欖港隊成員表示，啟德體育園有高質素草皮、20間更衣室，並可容納到5萬人，大讚設施屬世界級，故十分期待進入啟德體育園比賽，感受場內比賽氣氛。他亦相信體育園絕對可吸引不同國際隊伍來到體育園比賽。