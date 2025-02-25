助中高齡求職招聘會 供逾3700空缺

【本報訊】中高齡人士亦有就業需要，勞工處明日及27日在大埔東昌街社區會堂舉行職場新路向招聘會，為求職人士特別是中高齡人士，提供大量不同行業逾3,700個職位空缺，而且超過七成空缺均是全職職位，招聘會設有即場招聘，方便求職者即場面試。

涵蓋飲食零售物管 為期兩日的招聘會有近50間機構參加，合共提供超過3,700個不同行業的優質職位空缺，其中逾2,600個來自飲食業、零售業及物業管理和地產業。是次招聘會中，約77%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.5萬元。約96%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約68%的職位空缺毋須相關工作經驗。

每日25機構設櫃位 招聘會舉行之時，每日大約有25間機構於會場設置相關櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括店舖經理、藥房售貨員、軟件工程師（網頁開發）、技術員、客戶服務主任、文員、廚師、咖啡調配師、美容顧問、康體助理、電話慰問中心專員、車長和保安員等。

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。