「潛在輟學」中小學生 料達2萬人

【本報訊】青年輟學有多種成因，應盡力協助他們重投社會或校園，而非單方面譴責。協青社昨日發表有關輟學及高危輟學青年研究報告，推算本港中小學約有兩萬名「潛在輟學」學生，佔整體約3.15%，當中有約60%處於15歲以下。而為協助輟學青少年，協青社舉辦「酷學青年計劃」，協助輟學青年提供支援，在過去4年間幫助了431名參加者，約有75%高危輟學青年之後選擇繼續升學或投身職場發展。

參與支援計劃 增自我效能感 協青社指出，全球輟學現象造成高達16兆美元的經濟損失或社會成本，輟學或技能不足的群體相較而言，可能會直接或間接增加社會成本，包括福利支出、公共開支和稅收減少等多方面影響。協青社引用服務數據推算潛在輟學青年人數，估計佔整體約3.15%，當中有約60%處於15歲以下，佔整體約1.89%。

協青社會長黃紹基表示，推行「酷學青年計劃」，是為輟學及高危輟學青年提供服務。而「酷學青年計劃」以興趣為本及個人化作為方針，在過去4年間幫助了431名計劃參加者，包括輟學、缺課及就學不穩定的學童。

另外，所有參加者完成相關計劃之後一致提升了自我效能感，尤其約75%高危輟學青年繼續升學或投身職場發展；而延續跟進亦有效使處於雙待狀態的高危輟學青年重新投入社會，而雙待青年，即既非就業也非在學的青年人，亦由計劃完成後的32.20%，下降至計劃完成後一年的13.73%。

協青社建議，應為輟學青年提供更多興趣為本、配合他們特性的支援服務，並就15歲以下輟學青年提供更多發展選擇。